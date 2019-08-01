على متن 19 رحلة.. 4 آلاف حاج يغادرون مطار القاهرة لأداء المناسك

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم، الخميس، 19 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4100 حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.



وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة تسير 11 رحلة إلي جدة لنقل 2250 حاجًا، و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1850 حاجًا من حجاج ترانزيت أبوجا وكانو وباريس ولاجوس ولندن وقرعة القليوبية وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف وتضامن القاهرة والقليوبية والإسكندرية وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة ووزارة الخارجية وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.



وتعتزم شركة مصر للطيران، هذا العام، نقل 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.