غداً.. التهامى والفشنى ضيوف الحضرة في الأوبرا بمناسبة موسم الحج

تحتفى مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بموسم الحج وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، فى تمام الثامنة مساء غدا الجمعة على المسرح المكشوف.





وأعدت المجموعة برنامجا مميزا يتضمن الكثير من المفاجأت الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى ووائل الفشنى بمصاحبة فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية، الى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والاناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى، بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.



