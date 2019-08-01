ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غداً.. التهامى والفشنى ضيوف الحضرة في الأوبرا بمناسبة موسم الحج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:39 م
صدى البلد
طارق موسى
تحتفى مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بموسم الحج وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، فى تمام الثامنة مساء غدا الجمعة على المسرح المكشوف. 

وأعدت المجموعة برنامجا مميزا يتضمن الكثير من المفاجأت الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى ووائل الفشنى بمصاحبة فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية، الى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والاناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى، بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك. 

يشار الى أن مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم.

ترشيحاتنا

غياب أوناجم وتواجد كهربا.. الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

بـ تيشيرت كت.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالى.. وردود متابعيها

منذ أنباء محاكمته.. أول ظهور لـ البشير في عزاء والدته.. شاهد

المحكمة ترفض الاستئناف.. استمرار حبس طفلة العياط 15 يوما

الجنيه يستعيد 1.35 قرشا من الدولار في رحلة الصعود

اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها: عطلنا الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك.. والمتهم: طلعت مصارينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور