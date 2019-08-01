غداً.. التهامى والفشنى ضيوف الحضرة في الأوبرا بمناسبة موسم الحج

تحتفى مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بموسم الحج وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، فى تمام الثامنة مساء غدا الجمعة على المسرح المكشوف.
وأعدت المجموعة برنامجا مميزا يتضمن الكثير من المفاجأت الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى ووائل الفشنى بمصاحبة فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية، الى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والاناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى، بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.
يشار الى أن مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم.