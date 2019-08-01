ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة حماية المستهلك ترصد 33 مخالفة في حملة تموينية ببني سويف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:35 م
حملة تموينية
حملة تموينية
محمد عبد الحليم
استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

تضمن التقرير، الذي عرضه اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، الإشارة إلى قيام اللجنة "أمس الأربعاء" بحملة تموينية بمدينة بني سويف تمكنت خلالها من تحرير 33 مخالفة والتي تنوعت شملت: 26 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية ، و7 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جهته أوضح السكرتير المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر"في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" مكونة من:الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 مخالفة تموينية حررتها لجنة حماية المستهلك في حملة ببني سويف

ضبط 27 مخالفة تموينية في حملة بإهناسيا ببني سويف

تحرير 17 مخالفة تموينية في حملة ببني سويف

لجنة حماية المستهلك تضبط 37 مخالفة في حملة تموينية بمدينة بني سويف

حماية المستهلك تحرر 30 مخالفة وتضبط 3 طن ألبان غير صالحة ببني سويف

ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية بمدينة بني سويف

ترشيحاتنا

مع الأهل والجيران.. مجدي قفشة يحتفل بانضمامه للأهلي.. صور

استقبال صادم لـ كوشنير «مهندس صفقة القرن» فى أولى محطات جولته بمنطقة الشرق الأوسط

مفاجأة في قائمة الأهلي الأفريقية.. استبعاد نجم الفريق

قتله فوق السطح.. تتفق مع صاحب سوابق للتخلص من زوجها بالسلام

الضاني بـ 65 جنيه.. شاهد | آخر استعدادات الجزارين لعيد الأضحى

بدء صرف 20 سلعة على بطاقات التموين اليوم.. تعرف على الأسعار (مستند)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج

إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

من الساحل لـ ميت غمر.. معدات الري مصيف الغلابة في الدقهلية.. صور