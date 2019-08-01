لجنة حماية المستهلك ترصد 33 مخالفة في حملة تموينية ببني سويف

استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



تضمن التقرير، الذي عرضه اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، الإشارة إلى قيام اللجنة "أمس الأربعاء" بحملة تموينية بمدينة بني سويف تمكنت خلالها من تحرير 33 مخالفة والتي تنوعت شملت: 26 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية ، و7 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.



من جهته أوضح السكرتير المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر"في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" مكونة من:الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة .