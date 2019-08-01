نشرة الفن.. رد فعل عادل إمام على شائعة وفاته.. حقيقة رحيل محمد صبحي.. تسريب أغنية عمرو دياب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم
حرصت ياسمين عيسى (ضرة الفنانة أنغام)، على تهنئة الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة اقتراب موعد طرح ألبوم الأخيرة، الذي يحمل اسم «فى قربك»، وينتظر طرحه في سوق الـ CD خلال شهر أغسطس الجاري.
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هبة السيسي في ملهى ليلي خلال شهر العسل
نشرت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع زوجها باسل الأمين، خلال إجازة شهر العسل التي يقضيانها في الوقت الحالي.
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حقيقة الأغنية المسربة لـ عمرو دياب
فوجئ جمهور النجم الكبير عمرو دياب فجر اليوم بتسريب نسخة من أغنية "أنا غير" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد.
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أول رد فعل من عادل إمام بعد شائعات وفاته
تجاهل الزعيم عادل إمام، الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا حول وفاته، ونشر الحساب الرسمي له عبر تطبيق انستجرام صورة جديدة للزعيم من دفتر ذكرياته ظهر فيها مع صديق عمره الفنان الراحل سعيد صالح واضعا رمز القلب في التعليق على الصورة.
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بعد شائعة وفاة محمد صبحي.. الفنان يعلق على الخبر الكاذب
نشرت الصفحة الرسمية للفنان القدير محمد صبحي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بواسطة أدمن الصفحة، احتوى على جملة علق بها الفنان على شائعات الوفاة التي لاحقته بشكل واسع خلال الفترة القليلة الماضية.
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شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة
حالة كبيرة من الشك تحيط حول أخبار وفاة الفنانة السورية الشابة راما شاهين بطلة مسلسل باب الحارة في حادث سيارة مروع عن عمر يناهز 18 عاما.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم
حرصت ياسمين عيسى (ضرة الفنانة أنغام)، على تهنئة الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة اقتراب موعد طرح ألبوم الأخيرة، الذي يحمل اسم «فى قربك»، وينتظر طرحه في سوق الـ CD خلال شهر أغسطس الجاري.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
هبة السيسي في ملهى ليلي خلال شهر العسل
نشرت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع زوجها باسل الأمين، خلال إجازة شهر العسل التي يقضيانها في الوقت الحالي.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
حقيقة الأغنية المسربة لـ عمرو دياب
فوجئ جمهور النجم الكبير عمرو دياب فجر اليوم بتسريب نسخة من أغنية "أنا غير" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
أول رد فعل من عادل إمام بعد شائعات وفاته
تجاهل الزعيم عادل إمام، الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا حول وفاته، ونشر الحساب الرسمي له عبر تطبيق انستجرام صورة جديدة للزعيم من دفتر ذكرياته ظهر فيها مع صديق عمره الفنان الراحل سعيد صالح واضعا رمز القلب في التعليق على الصورة.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
بعد شائعة وفاة محمد صبحي.. الفنان يعلق على الخبر الكاذب
نشرت الصفحة الرسمية للفنان القدير محمد صبحي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بواسطة أدمن الصفحة، احتوى على جملة علق بها الفنان على شائعات الوفاة التي لاحقته بشكل واسع خلال الفترة القليلة الماضية.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة
حالة كبيرة من الشك تحيط حول أخبار وفاة الفنانة السورية الشابة راما شاهين بطلة مسلسل باب الحارة في حادث سيارة مروع عن عمر يناهز 18 عاما.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا