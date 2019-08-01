تعيين 7 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا، بتعيين مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة 4 سنوات .



وحصل "صدى البلد"، على أسماء الأعضاء الجدد المعينين بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، وهم، فؤاد محمد عبد الدايم عبد الواحد، رضا عبد العزيز محمد إسماعيل ، السيد محمود السيد عبد الفتاح ، أحمد عبد المنعم عبد الرحمن محمد محمود، محمد محمد عباس محمد عيسى ،حسن نصر حسن نصر، رمضان السيد أحمد إبراهيم.



وكانت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أسفرت عن فوز قائمة الأمانة بالكامل، بعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتي تنافس فيها 19 مرشحًا، حيث فاز حاتم السعدي محمود عبد الغفار، بأعلى الأصوات، بحصوله على 2551 صوتًا، ومحمود عبد الوهاب محمد مسعود، وحصل على 2456 صوتًا، وأحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس، وحصل على 2376 صوتًا.



كما فاز محمد السيد محمد البيلي غازي الجراحي، حيث حصل على 2305 أصوات، وأسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف، وحصل على 2254 صوتًا، ومحمد صلاح حسن دشيشة، وحصل على 2248 صوتًا، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، وحصل على 2085 صوتًا.

