رؤية الهلال اليوم .. إجراءات سعودية استعدادا لإعلان موعد عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتحرى مساء اليوم، الخميس، هلال شهر ذي الحجة بهدف تحديد غرة شهر الحج وموعد عيد الأضحى المبارك.



وأصدرت المحكمة العليا السعودية بيانا دعت فيه عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.



ونقلت قناة سكاي نيوز عن المحكمة السعودية قولها في البيان إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أعلن في وقت سابق أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.



ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.