انكماش نشاط المصانع التركية للشهر 16 على التوالي

أظهر مسح نشر يوم الخميس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي.



وقالت لجنة من غرفة اسطنبول للصناعة وآي اتش إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 46.7 في يوليو من 47.9 في يونيو، مواصلا التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.



وأضافت اللجنة أن البيانات في يوليو أظهرت أن إجمالي الطلبيات الجديدة واصل التراجع وسط أوضاع صعبة في السوق، لكن صورة إيجابية نسبيا للصادرات شجعت بعض المصنعين على زيادة الانتاج.