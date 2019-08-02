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ديني

الإفتاء توضح الحكمة من تحريم الصيام في أيام التشريق الثلاثة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:18 ص
الصيام في أيام التشريق
الصيام في أيام التشريق
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إنه يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة حيث إنه من أيام التشريق؟ علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام؟»، أن يحرم صيام أيام التشريق وهي: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر.

واستشهدت بما روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

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