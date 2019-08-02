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فن

كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره بمشهد من هوجان

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك النجم كريم محمود عبد العزيز جمهوره من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية "انستجرام "من مسلسل هوجان .

وعلق كريم علي الصورة :"الزميل اللي ايده خفية رزق ".

يشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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