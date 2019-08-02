اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

رفض اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، استقدام حكام أجانب فى مباريات الدورى بالموسم المقبل لأى نادِ.



ويرغب ثروت سويلم فى إعادة الثقة للحكام المصريين بعدما شهد الموسم الماضي لجوء العديد من الأندية لاستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياتها خاصة الزمالك وبيراميدز والمصرى.



وكشفت مصادر بالجبلاية أن اتحاد الكرة سيكتفى فقط بتفيذ اللائحة فيما يتعلق باستقدام حكام أجانب لمباريات القمة بين الأهلى والزمالك فقط.



وكانت الأندية تسدد 25 ألف دولار نظير أستقدام حكام أجانب فى الموسم الماضى وهو ما يراه اتحاد الكرة يقضى على صناعة الحكام المصريين وحرمانهم من التواجد فى المحافل القارية.