بمكياج جذاب وفستان أنيق .. روجينا تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة روجينا صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورAhmed Ashkor.



وأطلت روجينا فى الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست Islam Mitwally، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض من P I K Y| Store وأتسم بالقماش الناعم الذى منحها إطلالة أنيقة.



ووضعت لها خبيرة التجميل Rose Alfred مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية الت كشفت عن جمال ملامحها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف ألفريد.