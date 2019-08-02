ننشر تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة.. والإعلان غدا



أشار إلى أن عضوية اللجنة تضم بين طياتها كلا من: وجيه احمد وسمير عثمان وأيمن دجيش وفهيم عمر إضافة الى استمرار الدكتور عزب حجاج فى منصب مدير اللجنة.



شدد على أن استمرار الثنائى وجيه أحمد وعزب حجاج جاء بعد الجهد المبذول من جانبهما فى تسيير شئون التحكيم خاصة وأن الثنائى لأول مرة يقومان بمنح حكام الصعيد أحقية إجراء إختبارات اللياقة البدنية فى الأماكن القريبة منهم وعدم استمرار نظام الخضوع الى الكشف الطبي فى القاهرة.

يعلن غدا السبت اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عن أسماء رؤساء اللجان والإدارات فى الجبلاية من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.وسبق أن أعلنت لجنة مسابقات الدورى المحلي برئاسة المهندس عامر حسين عن انطلاق المسابقة المحلية يوم 14 سبتمبر القادم.علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الجبلاية تضع نصب أعينها اختيار رئيس لجنة الحكام من أبناء المنظومة التحكيمية وفقا للائحة الداخلية للحكام التي تنص على شرط أساسي خاص بـ تنصيب رئيس لجنة الحكام الذى يتمثل فى أن يكون حكما دوليا يحمل الشارة الدولية.لفت إلى أن الاتحاد يفاضل بين الثلاثى جمال الغندور وأحمد الشناوى ومحمد حافظ من أجل تولى رئاسة لجنة الحكام خلفا لعصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة المستقيل نظرا لخبرات الثنائى فى شئون ملف التحكيم.أوضح أن محمد حافظ تابع الى منطقة الإسكندرية ويحظى بدعم لا متناهي من قبل المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مشيرا إلى أن عامل كبر السن يمثل العقبة الوحيدة أمامه لنيل منصب رئيس لجنة الحكام نظرا لإضطراره إلى السفر للقاهرة من أجل متابعة شئون التحكيم والمعسكرات التدريبية وغيرها.