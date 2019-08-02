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فن

نجوم الفن والإعلام يتوافدون على عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:24 م
عزاء والدة هالة صدقي
عزاء والدة هالة صدقي
محمد بدران
بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وتتلقى النجمة العزاء بجانب عدد من الأسرة والأصدقاء.

وكانت أول الحضور، الفنانة ميرفت أمين، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، نرمين الفقي، الإعلامية بوسي شلبي، بوسي زوجة الراحل نور الشريف، مني الشاذلي، هالة سرحان، إلهام شاهين، نبيل الحلفاوي، والفنانة الاستعراضية دينا، سوسن بدر، وائل الإبراشي، ويسرا، نهال عنبر.

وتوفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.
نجوم الفن والإعلام يتوافدون على عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.. صور
نجوم الفن والإعلام يتوافدون على عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.. صور
نجوم الفن والإعلام يتوافدون على عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.. صور

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