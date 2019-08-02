تدريبات خفيفة لدونجا ومدبولي في مران الإسماعيلي

خاض أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى "دونجا" الثنائى الجديد تدريبات خفيفة على هامش مران الدراويش مساء اليوم.



التدريبات اشتملت على الجرى الخفيف ، قبل أن يخوضوا تدريبات تحت إشراف التونسى أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال.



مران اليوم شهد الظهور الأول لدونجا ومدبولى بعد ضمهما بصفة رسمية للفريق.



ويتطلع مجلس إدارة الدراويش لتدعيم الفريق بصفقات على قدر كبير من الكفاءة تسهم فى تحسن النتائج ووضع الفريق على طريق المنافسة على الألقاب والبطولات مجددا.