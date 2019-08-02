أنشطة فنية ومعارض كتب بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفّذت مكتبة طفل المعادي ورشة من خامات البيئة لعمل فازة من الزجاجات البلاستيكية، بجانب برنامج أجمل الزهور والحديث عن صفة "الأمانة" وحوار حول قوله تعالى "وفديناه بذبح عظيم" ضمن احتفالات عيد الأضحى، مع قراءة حرة وألعاب ذهنية وحكاية قصة "أحلام قطقوطة"، ومسابقة في المعلومات العامة.



ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتاب "أيوب" الذي يتناول قصة نبي الله أيوب عليه السلام الذي يذهب بعض العلماء إلى أنه من نسل إسحاق بن إبراهيم الخليل، أما زوجه فهي رحمة ابنة يوسف بن يعقوب، أسرة مباركة من نسل مبارك، هو نبي من أنبياء الله عبد صالح صبور شكور يحب الخير، يساعد الفقراء والأيتام والأرامل ويقوم على حاجاتهم، كان يملك الأراض الشاسعة، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، وكان ابتلاء سيدنا أيوب أن أنعم الله عليه بالمال والصحة والأولاد والزوج الصالح، فأراد المولى أن يختبر صبر عبده الصالح، كما نفّذت المكتبة ورشة خزف بعنوان (تلوين الجدارية الخزفية) للدكتور محمود أبو هادية.



أقام قصر ثقافة روض الفرج معرض رسوم أطفال، بينما نظم بيت ثقافة المدفعية مسابقة ثقافية عن الحج تضمنت أسئلة عن مناسك الحج ومراحله، بجانب تنفيذ مجلة حائط عن قناة السويس بطريقة الكولاج، كما أقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية معرض كتب دينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كذلك أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة معرض رسوم أطفال بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، ونظّمت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك والحج.