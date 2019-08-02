نشرة الحوادث.. والد المتهمة بقتل طفليّ زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت.. مهندس أوسيم يضرب زوجته حتى الموت

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل،وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفليّ زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور
نفى والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بالبحيرة الاتهامات المنسوبة لابنته وقال طايل عوض فرج، والد المتهمة "هناء" إن ابنته تزوجت أنور والد الأطفال فى بداية عام 2019 وبعد شهرين من زواجها توفي الطفل الأصغر وتم عرض جثة الطفل علي مفتش صحة مستشفى حوش عيسي المركزي وأقر عدم وجود أي شبهة جنائية وأن الطفل توفي إثر إصابته بثقب في القلب، وطلبنا وقتها عرض جثة الطفل على الطبيب الشرعي لإبعاد الشبهة عن ابنتي، إلا أن والده رفض وتم دفن جثة الطفل.. للمزيد اضغط هنا
حريق يلتهم 3 منازل ويصيب رجلا وابنته بالأقصر
نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى 3 منازل بقرية العشي شمال المحافظة.
تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بعدد من المنازل بقرية العشي شمال الأقصر.. للمزيد اضغط هنا
جزار بني آدمين.. مدرس يذبح زوجته وأولاده بالساطور.. والنيابة تحيله لـ الجنايات
قرر المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابات الفيوم، إحالة مدرس بالأزهر قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالساطور داخل شقتهم بحي المسلة فى مدينة الفيوم إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته على جريمته.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.. للمزيد اضغط هنا
بمناسبة عيد الأضحى .. الداخلية: استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد لنهاية الشهر
عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حتى نهاية الشهر الجارى.. للمزيد اضغط هنا
ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط
أنهت سيدة حياة نجل شقيقتها بطعنة في الصدر أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته بمدينة العياط، وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمة.
تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي العياط بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه قبل إسعافه.. للمزيد اضغط هنا
كسر الرقبة نهاية 17 سنة زواج.. مهندس أوسيم يضرب زوجته حتى الموت
كشفت تحقيقات نيابة أوسيم ملابسات قتل مهندس زراعي لزوجته الأولى بعد خلافات نشبت بينها وبين ضرتها حيث انهال عليها ضربا حتي الموت.
وشرحت التحقيقات أن المتهم تزوج من المجني عليها من 17 عاما وأنجب منها 3 أبناء ومنذ عدة سنوات نشبت بينهما خلافات فذهبت الزوجة إلى منزل أسرتها وقام زوجها بالزواج من أخرى وبعد فترة أعاد زوجته الأولي إلي عصمته وبدأت الخلافات تدب بين الزوجتين.. للمزيد اضغط هنا
22 فندقا بمكة المكرمة لاستقبال حجاج القرعة المصريين.. فيديو
تواصل البعثة الرسمية لحجاج القرعة تيسيراتها لضيوف الرحمن المصريين، من خلال حجز فنادق إقامة في مكة المكرمة، قريبة من الحرم، وجميعها تم التعاقد عليها بعد استطلاع آراء حجاج الموسم الماضي.
وكشفت الوزارة عن أنه تم التعاقد مع 22 فندقا بمكة المكرمة، اختارتها بعثة حج القرعة لإقامة حجاجها وتوجد على مسافات متباينة من الحرم المكى.. للمزيد اضغط هنا
حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفليّ زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور
نفى والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بالبحيرة الاتهامات المنسوبة لابنته وقال طايل عوض فرج، والد المتهمة "هناء" إن ابنته تزوجت أنور والد الأطفال فى بداية عام 2019 وبعد شهرين من زواجها توفي الطفل الأصغر وتم عرض جثة الطفل علي مفتش صحة مستشفى حوش عيسي المركزي وأقر عدم وجود أي شبهة جنائية وأن الطفل توفي إثر إصابته بثقب في القلب، وطلبنا وقتها عرض جثة الطفل على الطبيب الشرعي لإبعاد الشبهة عن ابنتي، إلا أن والده رفض وتم دفن جثة الطفل.. للمزيد اضغط هنا
حريق يلتهم 3 منازل ويصيب رجلا وابنته بالأقصر
نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى 3 منازل بقرية العشي شمال المحافظة.
تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بعدد من المنازل بقرية العشي شمال الأقصر.. للمزيد اضغط هنا
جزار بني آدمين.. مدرس يذبح زوجته وأولاده بالساطور.. والنيابة تحيله لـ الجنايات
قرر المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابات الفيوم، إحالة مدرس بالأزهر قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالساطور داخل شقتهم بحي المسلة فى مدينة الفيوم إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته على جريمته.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.. للمزيد اضغط هنا
بمناسبة عيد الأضحى .. الداخلية: استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد لنهاية الشهر
عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حتى نهاية الشهر الجارى.. للمزيد اضغط هنا
ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط
أنهت سيدة حياة نجل شقيقتها بطعنة في الصدر أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته بمدينة العياط، وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمة.
تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي العياط بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه قبل إسعافه.. للمزيد اضغط هنا
كسر الرقبة نهاية 17 سنة زواج.. مهندس أوسيم يضرب زوجته حتى الموت
كشفت تحقيقات نيابة أوسيم ملابسات قتل مهندس زراعي لزوجته الأولى بعد خلافات نشبت بينها وبين ضرتها حيث انهال عليها ضربا حتي الموت.
وشرحت التحقيقات أن المتهم تزوج من المجني عليها من 17 عاما وأنجب منها 3 أبناء ومنذ عدة سنوات نشبت بينهما خلافات فذهبت الزوجة إلى منزل أسرتها وقام زوجها بالزواج من أخرى وبعد فترة أعاد زوجته الأولي إلي عصمته وبدأت الخلافات تدب بين الزوجتين.. للمزيد اضغط هنا
22 فندقا بمكة المكرمة لاستقبال حجاج القرعة المصريين.. فيديو
تواصل البعثة الرسمية لحجاج القرعة تيسيراتها لضيوف الرحمن المصريين، من خلال حجز فنادق إقامة في مكة المكرمة، قريبة من الحرم، وجميعها تم التعاقد عليها بعد استطلاع آراء حجاج الموسم الماضي.
وكشفت الوزارة عن أنه تم التعاقد مع 22 فندقا بمكة المكرمة، اختارتها بعثة حج القرعة لإقامة حجاجها وتوجد على مسافات متباينة من الحرم المكى.. للمزيد اضغط هنا