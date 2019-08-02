بمناسبة عيد الأضحى .. الداخلية: استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد لنهاية الشهر

عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حتى نهاية الشهر الجارى.



كما تم التنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم "البلدية - المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجات الألبان ومشتقاتها للسلاسل المشاركة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.



وعلى جانب آخر.. تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الإحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.



واستكمالًا للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضي، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.