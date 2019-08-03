فوز أكاديمية البحث العلمي بعضوية الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية (IUBS)

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فوز مرشح الأكاديمية الدكتور مؤمن حنفي أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث ورئيس اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية، في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية "IUBS"، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتي جرت في العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الأسبوع الماضي.





وعبر الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية عن تهنئته للمرشح المصري وللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بهذا الفوز، وأوضح أنه شعر بسعادة غامرة ولا سيما أن هذا الفوز يأتي استكمالا للنجاحات المتتالية التي حققتها الأكاديمية على الصعيد الدولي مؤخرا من أجل تكثيف التواجد المصري في مختلف الهيئات العلمية الدولية وأن الاكاديمية تخطو بخطوات ثابتة نحو استعادة المكانة اللائقة بمركز مصر الريادي، حيث احتفت الاكاديمية مؤخرا، علي سبيل المثال لا الحصر، بفوزها بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وكذلك عضوية اللجان الاستشارية للمجلس الدولي للعلم.





وأضاف الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية أن الأكاديمية لها علاقات مميزة مع الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية حيث شاركت الأكاديمية مع الاتحاد في تنظيم منتدي العلوم خلال مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي والذي نظمته الأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي، كما أقام الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية مؤخرا ورشة عمل عن إدخال التغيير المناخي في المناهج الدراسية بالجامعات، وكذلك سوف يشارك الاتحاد في مؤتمر عن دبلوماسية العلوم البيولوجية تنظمه الأكاديمية في نهاية العام الجاري. ونأمل أن يكون فوز الدكتور مؤمن حنفي خطوة جديدة لتعزيز التعاون وزيادة أنشطة الاتحاد داخل مصر كمركز ثقل علمي اقليمي ودولي.





الدكتور مؤمن حنفي حاصل علي درجة الدكتوراه من جامعة هانوفر بألمانيا، وأجري أبحاث ما بعد الدكتوراه في المركز الوطني للأبحاث الزراعية في هوكايدو باليابان وله ما يزيد عن ٤٠ بحث منشور في مجلات ودوريات علمية دولية، وقد حصل الدكتور مؤمن علي زمالة مؤسسة الكسندر فون همبولدت الألمانية المرموقة.





وحصل الدكتور مؤمن حنفي علي عدة جوائز تميز من المركز القومي للبحوث، وتم اختياره سفيرا لمؤسسة الكسندر فون همبولدت في مصر منذ عام ٢٠١٦.