موجز التعليم.. دراسة إدراج مادة أخلاقيات السياحة في المناهج المدرسية.. 214 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

نشر موقع صدى البلد اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الاخيرة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :



































