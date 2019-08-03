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تعليم

موجز التعليم.. دراسة إدراج مادة أخلاقيات السياحة في المناهج المدرسية.. 214 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:07 م
موجز التعليم
موجز التعليم
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