موجز التعليم.. دراسة إدراج مادة أخلاقيات السياحة في المناهج المدرسية.. 214 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

نشر موقع صدى البلد اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الاخيرة.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجز لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :التعليم تدرس إدراج مادة أخلاقيات السياحة في المناهجاختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية .. اعرف رقم جلوسك ومقر لجنتك الآنالتعليم: نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019.. آخر أغسطسننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية سياسة واقتصادالتعليم العالي: 214 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآنموعد استخراج بطاقات الترشيح لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 عبر هذا الرابطأماكن شاغرة بكليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الإلكترونية الأهليةتنسيق المرحلة الثانية 2019 .. ننشر قواعد القبول وطريقة التقديم بالمدينة الجامعيةمجلس جامعة الأزهر يوافق على عضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات