8 أطعمة تنمي ذكاء الأطفال.. القرفة والشوفان أبرزها

يحتاج الأطفال إلى تناول أطعمة غنية بالعناصر الحيوية، والتي تساعدهم على نمو أدمغتهم سريعا، وتنمية مهاراتهم، وفي هذا التقرير ووفقا لما جاء على موقع " ويب ميد" الطبي فإن هناك 8 أطعمة يمكن ان تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم، وتطوير أدمغتهم في المستقبل.



وفيما يلي نقدم 8 أطعمة تساهم في تنمية مهارات الطفل، وتساعد على نمو أدمغتهم بشكل أكثر صحة، وتشمل ما يلي:



1- البيض:

يحتوي البيض على البروتينات، التي تساعد على تغذية الطفل، وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى أنه من الأطعمة التي يمكنها ان توفر الطاقة اللازمة للطفل.



2- الزبادي:

ويمكن ان يوفر الزبادي كامل الدسم البروتين الذي يحتاجه الجسم، وبالأخص لدى الأطفال، حيث أنه يساعد في الحفاظ على خلايا المخ في حالة جيدة لكي يتلقى المعلومات ويستقبلها.



3- الخضراوات:

تحتوي جميع الخضراوات على الفولات والفيتامينات والحديد، مثل: السبانخ واللفت، وهو ما يحافظ على الصحة العقلية للطفل من صغره، وتحميه من الإصابة بمرض الزهايمر، ويساعد على تجديد خلايا المخ، والنمو بشكل جيد.



4- الأسماك:

تعد الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين د وأوميغا 3 ، والتي تساعد على تنمية المهارات العقلية وتحد من الإصابة بفقدان الذاكرة، ومن أبرز أنواع التي يمكن استهلاكها للأطفال سمك السلمون والتونة والسردين.



5- المكسرات:

تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، والمكسرات، ويساهم تناول المكسرات في تعديل الحالة المزاجية، وتنظيم إشارات الجهاز العصبي.



6- الشوفان:

يحتوي دقيق الشوفان على البروتين والألياف، وهو ما يساهم في الحفاظ على شرايين القلب، والموصلة بالمخ صحية، بالإضافة إلى ان دقيق الشوفان يحسن من أداء الطفل دراسيا.



7- القرفة:

يمكن للتوابل ان تكون مصدر غني للفيتامين، حيث تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في التوابل، وبالاخص القرفة قد تحمي خلايا المخ، وتساعد على تجديدها.



8- التفاح والخوخ:

غالبًا ما يشتهي الأطفال الحلويات، خاصة عندما يجلسون في المنزل، ولكن يمكن تحضير التفاح والخوخ في داخل وجباتهم ليحصلوا على فوائدهم، حيث ان التفاح والخوخ من أكثر الفواكه التي تساعد في تعزيز ذاكرة الطفل ومهارته، وذلك لما يحتويه التفاح على مضاد للأكسدة، والتي تساهم في تنشيط المهارات العقلية.