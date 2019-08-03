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ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:42 م
مديرية أمن البحر
مديرية أمن البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
اعتمد اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد محمد دردير، مدير مباحث المديرية، والعميد إسماعيل البركاوى، مفتش الأمن العام بالمحافظة، حركة التنقلات الداخلية، بنطاق الأقسام الشرطية بمدن المحافظة، وتم تجديد الثقة فى كل من المقدم أسامة مهران رئيسا لـ مباحث أول الغردقة، والمقدم إسلام مقبل رئيسا لمباحث ثان الغردقة، والرائد مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا، والرائد هيثم الجرفى رئيس مباحث القصير، والرائد إيهاب هاشم رئيسا لمباحث مرسى علم والرائد محمد همام رئيسا لمباحث الشلاتين .

كما تم تجديد الثقة فى كل من العميد حاتم بدوره مدير ادارة شرطة نجدة الغردقة، والمقدم محمد حمدى رئيسا لشرطة المرافق، والعقيد باسم حسين وكيل لشرطة النجدة، المقدم أحمد صديق مدير الشئون الإدارية والمالية وحدة الغردقة.

كما تم تعين العميد سامح محى رئيس مباحث المرور والرائد محمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب، والعميد علاء صابر رئيس لفرع بحث شمال البحر الأحمر، والمقدم محمد كساب مفتش مباحث أول الغردقة، ونقل المقدم هيثم ابو السعود لقسم تأمين المناطق، والمقدم محمد ممدوح مفتش مباحث الشلاتين، والمقدم أحمد أنور مفتش مباحث سفاجا والعقيد محمد فتح الله رئيس قسم شئون الأفراد.

كذلك نقل العميد عادل حفني، مأمور قسم أول الغردقة، وعاطف عبد الحميد مأمور ثانٍ الغردقة، والعميد خالد بخاتى مأمور القصير والعميد أحمد عبد الخالق، مأمور قسم شرطة مرسى علم.

كذلك تم تعيين المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمد عصام رئيس مباحث المرافق، ووائل عزت رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم عمرو سراج رئيس مباحث التفويج، والمقدم عبد السلام مصطفى رئيس مباحث الأحداث، والمقدم محمود نجيب رئيس مباحث قوات الأمن، والعقيد ضياء الدين محمد رئيس مباحث التموين، والمقدم خالد مصطفى، رئيس مباحث وحدة الترحيلات، والعميد عبد السلام طه، رئيس مكافحة المخدرات، والرائد محمد عزت، لمكافحة المخدرات.

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