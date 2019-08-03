ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة ومقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:48 م
صدى البلد
ا ش ا
حررت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك مع ميليشيا الحوثي المتمردة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم - أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ترشيحاتنا

3 لاعبين وحارس .. الأهلي يدعم الجونة بـ 4 من أبنائه

الجنازة غدا.. الموت يفجع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

العالم في خطر .. مشهد مروع لجبال جليدية تذوب في ثوان.. فيديو

نسرين طافش تشعل إنستجرام بـ ملابس اليوجا

الوطنية للصحافة: عزل مجدي سبلة وإحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه

اطمن على بطاقتك.. 12 شرطا لاستبعاد غير مستحقي دعم التموين في المرحلة الرابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي