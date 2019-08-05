عقب سقوطه بمنزله.. إصابة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي

ذكر متحدث أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل تعرض لكسر في كتفه بعد سقوطه في منزله بولاية كنتاكي.



وقال ديفيد بوب المتحدث باسم مكونيل في بيان: "هذا الصباح سقط الزعيم مكونيل في فناء منزله وأصيب بكسر في الكتف. وعولج وخرج (من المستشفى) ويعمل من منزله في لويزفيل".



وأصيب مكونيل، وهو جمهوري عمره 77 عاما، بينما كان الديمقراطيون يحثونه على الدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس الشيوخ لبحث تشريع للسيطرة على الأسلحة بعد حادثي إطلاق نار قتل فيهما 29 شخصا بولايتي تكساس وأوهايو.



ووصف مكونيل إطلاق النار في الولايتين بأنه "مروع" لكنه لم يستجب للنداءات التي تطالبه بدعوة المجلس للعودة من عطلته في أغسطس آب.



وقال المتحدث بوب إن مكونيل اتصل بأعضاء مجلس الشيوخ من تكساس وأوهايو للتعبير عن تعاطفه "وبحث المأساتين اللتين وقعتا في مطلع الأسبوع".