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بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:44 م
بعثة وزارة التضامن
بعثة وزارة التضامن
نورهان خفاجي
استقبلت الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة وزارة التضامن وعددهم 30 حاجا، استعدادا للمغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

واستقبل  بعثة وزارة التضامن، فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت ختام رحلاتها إلي الأراضي المقدسة رسميا اليوم وذلك بنقل 74 الف حاجا من حجاج بيت الله الحرام علي متن 350 رحلة الجوية حيث تسير الشركة اليوم 23 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاجًا بواقع 12 رحلة إلي جدة ونقل 2300 حاجًا بواقع 11 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 4400 حاجًا من حجاج الهيئات   وشركات السياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

هذا وقد وصل إلي الأراضي المقدسة بنهاية رحلات أمس جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية وجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي وتشهد الساعات القادمة سفر بعض رحلات الحج السياحي السريع علي ان تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي ومن المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي بعد أداء مناسك الحج.
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة
بعثة التضامن تصل الصالة الموسمية بمطار القاهرة قبل المغادرة للأراضي المقدسة

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