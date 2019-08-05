سيارة مسروقة وتوك توك للمراقبة.. اعترافات تفصيلية لـ عصابة السطو على بنزينة الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات نيابة الهرم التفاصيل الكاملة لسطو عصابة مسلحة علي محطة بنزين والاستيلاء علي مبلغ 350 ألف جنيه تحت تهديد الأسلحة النارية.



وشرحت التحقيقات برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الهرم أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغا بوجود حادث سرقة داخل محطة وقود طريق المنصورية / كفر الجبل ملك مصطفى. ا. م 50 سنة والذي قرر بمحضر الشرطة أنه أثناء تواجد كل من محمد. أ. ع 35 سنة رئيس الوردية الليلية بالمحطة ومحمد. ر. م 19 سنة ومحمود. ع. ب 24 سنة عاملان بالمحطة بالمحطة فوجئوا بحضور خمسة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي ماركة دايو لانوس 4 منهم مُلثمين وسائق السيارة بحوزتهم 3 بنادق خرطوش قاموا بتهديدهم واصطحابهم لداخل غرفة بالمحطة والاستيلاء منهم على مفتاح الخزينة وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه من داخلها وهاتفين محمولين وحافظة نقود "بداخلها مبلغ 600 جنيه" من الأول والثالث وهربوا 0



وشكل اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام واللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة فريق بحث والذي نجح برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد هوية المتهمين.



وتبين من تحريات أجهزة البحث بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجناة أعضاء تشكيل عصابي مسلح مكون من 8 متهمين هم عماد. ن. ا 29 سنة طباخ وأسامة. م. ش 36 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات" ورجب. ع. ع 37 سنة عامل والسابق اتهامه في قضيتي قتل، سلاح بدون ترخيص وشقيقه أحمد 33 سنة عاطل وعادل. ح. ع 23 سنة عاطل وأيضا أسامة. ي.ح 23 سنة عاطل وعادل. م. س 19سنة عامل ومحمد. ص. ك 29 طباخ والسابق إتهامه فى 3 قضايا "سرقة مسكن بالإكراه ، سلاح نارى ، سلاح أبيض".



بعد تحديد التحريات للاماكن التي يتردد عليها المتهمون تم توجيه بعض المأموريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والرائد هاني عجلان والرائد مصطفي لاشين معاونا مباحث الهرم عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم مبلغ 111 ألف جنيه و7 هواتف محمولة تم شرائها حديثًا من المبالغ المالية المستولى عليها حيث ضُبط بحوزة المتهم الأول (مبلغ 5 آلاف جنيه ، هاتف محمول) والمتهم الثاني (مبلغ 9400 جنيه ، هاتف محمول) والمتهم الثالث (مبلغ 31,500 ألف جنيه ، هاتف محمول) والمتهم الرابع (مبلغ 30 ألف جنيه ، هاتفين محمول وتوك توك "تم استخدامه في ارتكاب الحادث") كما ضُبط بحوزة المتهم الخامس (مبلغ 4880 جنيها ، هاتف محمول) والمتهم السادس (مبلغ 31 ألف جنيه ، هاتف محمول.



بمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث تفصيليًا بارتكابهم الواقعة حيث اتفقوا على سرقة تلك المحطة لإيرادها الضخم وفى سبيل ذلك قام المتهمان السابع والثامن بتجهيز الأسلحة النارية " 3 بنادق خرطوش" وقاموا بسرقة السيارة المستخدمة فى الحادث "ملاكى ماركة دايو لانوس" من مالكها يوسف. م. أ 44 سنة طبيب مُقيم سقارة بالبدرشين" أثناء تواجده بمنطقة عرب عش سقارة بشبرامنت أبو النمرس وعقب ارتكاب الجريمة تخلوا عنها بشارع العروبة بالطالبية.



وشرح المتهمون طريقة ارتكابهم الجريمة حيث قرروا أنهم بتاريخ الواقعة توجهوا عدا السابع والثامن بتلك السيارة قيادة السادس وبرفقتهم التوك توك الخاص بالمتهم الرابع لمراقبة الطريق وقاموا بارتكاب الواقعة بعد تهديد مدير المحطة وعاملين بالأسلحة وأجبروهم علي إعطائهم مفتاح الخزينة واستولوا علي الأموال وفروا هاربين واقتسموا المسروقات فيما بينهم.



وأضافوا أن المتهم السابع أخفي بندقيتين خرطوش لدي شخص يدعي حسام. ح. ا 29 سنة عامل بمزرعة بكفر المنسي فى حين أحتفظ المتهم الثامن بالبندقية الخرطوش الثالثة، وأنهم أنفقوا باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ورفاهيتهم.



ونجحت قوة أمنية في القبض علي تم استهداف العامل بالمزرعة محل عمله ، بمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين وأرشد عن مكان إخفاء الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة مدفونة بذات المزرعة وتم ضبط 2 بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار وأرشد المتهم الثامن عن البندقية الخرطوش الثالثة وضبطها بمحيط منطقة سكنه.



وأمرت نيابة الهرم بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات 15 يوما.