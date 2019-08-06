سلطنة عمان تدين حادث معهد الأورام الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة السلطنة الشديدة للإنفجار الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني في القاهرة، وأسفر عن استشهاد العشرات ووقع عددًا من القتلى.



وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "السلطنة تعرب عن إدانتها الشديدة للانفجار الذي وقع بمحيط القصر العيني في القاهرة وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى".



وأضافت: ".السلطنة تجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وتعبر عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

