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رياضة

لم نجامل الأهل .. مصر المقاصة: هذه أسباب فشل صفقة انضمام جون أنطوي لـ الزمالك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:46 م
جون انطوي
جون انطوي
ياسمين تيسير
كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، تفاصيل رحيل نجم الفريق جون أنطوي لـ بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن النادي كبير ولا يجوز اتهامه بـ أنه كوبرى للأهلي.

وقال بكري سليم، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إن النادي قدم تسهيلات عديدة لـ الزمالك من أجل حسم الصفقة، خاصة أن اللاعب لا يعنيه شىء سوى العائد المادي فقط، مشددا على أن مجلس إدارة النادي بأكمله من جماهير الزمالك باستثناء عضوين فقط.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن ما عطل إتمام صفقة انتقال اللاعب للزمالك هو اختلاف في بعض تفاصيل التعاقد بين أنطوي ومجلس إدارة الزمالك، مشددا على أن نادي مصر المقاصة لا يمكن أن يكون عائقا ضد أي لاعب، حيث تحكمه 3 معايير للموافقة على إتمام أي صفقة وهي رغبة اللاعب نفسه والعائد المادي ووجود بديل مناسب.

وأكد  بكري سليم أن النادي وافق على صفقة انتقال إسلام جابر للزمالك بدون أي أزمات، مشددا على أنه يرفض تماما اتهام النادي بمحاباة الأهلي.

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