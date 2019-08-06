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رياضة

رسميا.. أرسنال يعلن انضمام مدافعه إلى بوردو الفرنسي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:17 م
لوران كوسيلني
لوران كوسيلني
محمد السعيد
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي انضمام مدافعه لوران كوسيلني إلى صفوف بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي آرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كوسيلني تركنا، للانضمام إلى بوردو الفرنسي".

وكان كوسينلى رفض خوض المعسكر التحضير مع أرسنال، لإجبار إدارة النادي على رحيله خلال الصيف الحالي.

وخاض كوسيلني 9 مواسم بقميص أرسنال سجل خلالها 27 هدفا، وصنع 5 أخرى.

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