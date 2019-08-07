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شاهد.. الرئيس السيسي يتابع فيلما تسجيليا خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 ص
فيلما تسجيليا بعنوان
فيلما تسجيليا بعنوان " قلاع صناعية بسواعد مصرية "
مي محمد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "قلاع صناعية بسواعد مصرية"، خلال مؤتمر مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة.

وبدأ حفل افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و عدد من رجال الدولة ، بقراءة آيات من الذكر الحكيم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط".

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة.

ويعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط، ويضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

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