18.5 مليون جنيه إيرادات حملة فرعون بعد عرضه 9 أسابيع

قال محمود الدفراوي، الموزع السينمائي، إن فيلم حملة فرعون لـ عمرو سعد وروبي حقق إيرادات وصلت إلى 18 مليونا و600 ألف جنيه بعد 9 أسابيع.





ونافس فيلم "حملة فرعون" منذ موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، و"كازابلانكا"، و"سبع البرُمبة" و"محمد حسين".





فيلم "حملة فرعون"، مأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.



