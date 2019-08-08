ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرباط الصليبي يهدد صفقة انتقال ليروي ساني إلى البايرن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:06 م
ساني
ساني
حسن العمدة
يبدو أن صفقة انتقال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ الألماني في طريقها لنقطة الصفر من جديد، بعد التطورات الجديدة بشأن إصابة اللاعب.

وكان الدولي الألماني قد تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مواجهة ليفربول، الأحد الماضي، خلال مباراة الدرع الخيرية، ليغادر الملعب بعد 10 دقائق فقط.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عبر حسابها على "تويتر"، فإن هناك إمكانية لتعرض ساني لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، مما يهدد انتقاله للبايرن هذا الصيف.

واتفقت صحيفة "سبورت بيلد" مع الإذاعة الألمانية، حيث أشارت إلى تعرض ساني لذات الإصابة، مما يعني غيابه حتى بدايات عام 2020.

وكان البايرن على مقربة من إتمام صفقة اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، حيث أفادت تقارير صحفية بإمكانية الإعلان عن الصفقة، اليوم الخميس، إلا أنها باتت مهددة بالفشل، حال التأكد من تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يضطر مسؤولو البايرن للتحرك نحو خيار جديد، بدلًا من ساني، نظرًا لحاجة الفريق لإبرام صفقة هجومية قوية قبل انطلاق منافسات البوندسليجا يوم 16 أغسطس الجاري.

ترشيحاتنا

بيان هام من المتحدث العسكري: تدريبات للقوات الجوية ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

اهم الاخبار.. تدريبات القوات الجوية.. قطيعة الفيشاوي وابنته.. وانفجار قاعدة عسكرية

انت نمبر وان.. ضرة أنغام توجه رسالة لزوج أصالة

على عكس المتوقع.. دراسة صادمة لعشاق القهوة

الخميس الحاسم.. النني ينتظر قبلة الحياة مع آرسنال

بـ قالب طوب.. عربجي ينهي حياة شقيقته لشكه في سلوكها بالبساتين +18

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الساحل الشمالي.. 20 إطلالة مثيرة للنجمة جينيفر لوبيز

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع