نائب روسي يتهم أمريكا بالتدخل في انتخابات المجلس التشريعي بـ موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن نائبا روسيا كبيرا اتهم الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بالتدخل في انتخابات المجلس التشريعي المقرر ان تجرى في مدينة موسكو الشهر المقبل من خلال تدبير ما وصفه بالاستفزازات في العاصمة الروسية.



ونقلت الوكالة عن أندريه كليموف النائب الذي يشرف على لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، قوله إن سلسلة احتجاجات شهدتها موسكو في الأسابيع القليلة الماضية تحمل مؤشرات على "تدخل أجنبي".



وأضاف: "قلنا من قبل إن الولايات المتحدة وأنصارها سيحاولون استغلال انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو لتدبير استفزازات ومحاولات للتأثير. للأسف، تم تأكيد... افتراضنا".