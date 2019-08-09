فرصة ثانية للطلبة المتخلفين عن امتحان القبول بمدرسة الضبعة النووية .. 21 أغسطس



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 موعدًا لإجراء امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019/2020.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديريات، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة لمصلحة الطلاب.



وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني عبر الرابط http://emis.gov.eg لمعرفة مقار اللجان والتعليمات الخاصة بإجراء الامتحان.



وكانت قد عقدت الوزارة امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح يومي 5 و6 أغسطس 2019، وقد حضر 2596 طالبًا موزعين على عدد 291 لجنة بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية على مستوي 27 محافظة.



جدير بالذكر أنه تم إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة لأول مرة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وتفعيلًا لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد تم التعاون فيما بين قطاع التعليم الفني وإدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين فى التقدم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019/2020، وكذلك مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية.