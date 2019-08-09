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حوادث

الداخلية: ضبط 15.355 كيلو حشيش و8 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:57 م
صدى البلد
مصطفي الرماح
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات امنية موسعة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة، وفي اطار إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة إنتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية ، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية،أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 69 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 77 متهمًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15.355 كيلو من مخدر الحشيش، و1.675 كيلو من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الاستروكس، و170 جراما من مخدر الأفيون، و5043 قرصا لعقار الترامدول، و2673 قرصا مختلفا.

كما تم ضبط مبلغ مالى قدره 79,250 ألف جنيه – 78 هاتف محمول – 10 سيارات – 6 دراجة نارية – 11 قطعة سلاح أبيض – ميزان .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة وجار استمرار الحملات الأمنية .

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