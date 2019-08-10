بسبب الانفاق العسكري.. أمريكا تهدد ألمانيا بنقل قواتها لبولندا

أعلن سفير الولايات المتحدة إلى ألمانيا ريتشارد جرينيل، أمس الجمعة أن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.



وقال جرينيل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية:"من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم من الميزانية على البرامج المحلية".



وتشير تصريحات جرينيل إلى نفاد صبر ترامب بسبب تقاعس ميركل عن زيادة الإنفاق العسكري إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.



وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني أكبر عضو في حلف شمال الأطلسي إلى 1.37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن تنخفض إلى 1.24 في المئة في عام 2023.



ورفعت دول في شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا، إنفاقها العسكري إلى الاثنين في المئة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خوفا من روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وأثنى ترامب على ذلك ودعا ألمانيا للقيام بالشيء نفسه.