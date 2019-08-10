متنسونيش من دعواتكم.. رنا سماحة تدعو الله في يوم عرفة

لبيك اللهم عفوًا وعافية، لبيك اللهم إجابة بعد إجابة، لبيك رضا وحُسن خاتمة

لبّيك وإن لم أكن بين الحجيج مُلبيًا ،

متنسونيش من دعواتكم ❤ #يوم_عرفه2019 — Rana Samaha (@Rana__Samaha) August 10, 2019

كتبت الفنانة رنا سماحة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، دعت فيها الله في يوم عرفة، وتطالب جمهورها بالدعاء لها في ذلك اليوم.وكتبت، رنا سماحة في تغريدتها، قائلة: «لبيك اللهم عفوًا وعافية، لبيك اللهم إجابة بعد إجابة، لبيك رضا وحُسن خاتمة .. لبّيك وإن لم أكن بين الحجيج مُلبيًا .. متنسونيش من دعواتكم».على جانب آخر، توجه رنا سماحة، قبل أيام، مع الشاعر والملحن محمد رفاعي، إلى إسطنبول لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أميرة الحب" وهي من توزيع أصوات ايدوجان وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز والتي تراهن عليها رنا خلال الفترة المقبلة.وتقدم "رنا" الأغنية بشكل مختلف عليها خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن بحجم رفاعي حقق نجاحا كبيرا مع عدد من مطربين مصر والوطن العربي وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها .