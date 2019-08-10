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رياضة

اخبار الرياضة.. محمد صلاح فخر العرب .. ومعلول على وشك الرحيل .. وأليسون يغيب عن السوبر الأوروبي

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:23 ص
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :

- كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق محمد صلاح في افتتاحية الدوري الإنجليزي
تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.

- كلوب يكشف حجم إصابة حارس ليفربول وحقيقة غيابه عن مواجهة تشيلسي
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، عن حجم إصابة حارس مرمى فريقه بعد تعرضه للإصابة في لقاء نورويتش سيتي.

- صحيفة الرياضية ساعات تفصل رحيل علي معلول عن الأهلي الى نادي سعودي
نشرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم أنباء عن تجدد الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي.

- مران الزمالك اليوم.. مشاركة طارق حامد وتدريب فردي لـ عبدالعزيز
بدأ طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، اليوم، وأدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه بعدما خاض أمس مرانا تأهيليا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

- مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح.. فيديو وصور
حول مشجع مصري منزله إلى متحف لمحمد صلاح، بعد أن نجح في الحصول على عدد من مقتنيات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، البعض منها عليه توقيع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

- أرقام حاسمة وأهداف لا تنتهي.. محمد صلاح فخر العرب بلا منازع.. فيديو
تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.

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