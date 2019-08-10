ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام وست هام في البريميرليج

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:43 ص
ستيرلينج - أجويرو
ستيرلينج - أجويرو
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويبدأ السيتيزن حملة الدفاع عن لقبه، حيث يتطلع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، للحفاظ عليه للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المتوقع، أن يستعين جوارديولا، بالثنائي الجديد، جواو كانسيلو ورودري، في قائمته الأساسية ضد وست هام.

واستعاد مانشستر سيتي لخدمات لاعبه آيمريك لابورتي، الذي غاب عن مواجهة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية، يوم الأحد الماضي، بينما يفتقد لجهود نجمه الألماني ليروي ساني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال اللقاء ذاته.

ويلتقي اليوم أيضًا، كريستال بالاس مع إيفرتون، وواتفورد وبرايتون، وبيرنلي وساوثهامبتون، وبورنموث وشيفيلد، وتوتنهام وهوتسبير وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمد، ومحمود حسن تريزيجيه. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذا صن: مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 50 مليون إسترليني لضم كانسيلو من يوفنتوس

تسريب جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي..صورة

تعرف على أول مباريات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

ترشيحاتنا

صحيفة ديلي ميل البريطانية تبرز حفل جنيفير لوبيز في مصر .. صور

صحيفة الرياضية ساعات تفصل رحيل علي معلول عن الأهلي الى نادي سعودي

الإفتاء تحذر من صيام يوم عرفة في هذه الحالة

مع زحمة العيد.. انتعاش الاقبال علي الخادمات «الاون لاين».. مضمونة وسعرها معقول

تناول المياه يحميك من الإصابة بـ الجلطات

المالية: سداد مدفوعة المواطن فى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه