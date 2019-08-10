مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام وست هام في البريميرليج

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".





ويبدأ السيتيزن حملة الدفاع عن لقبه، حيث يتطلع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، للحفاظ عليه للمرة الثالثة على التوالي.





ومن المتوقع، أن يستعين جوارديولا، بالثنائي الجديد، جواو كانسيلو ورودري، في قائمته الأساسية ضد وست هام.





واستعاد مانشستر سيتي لخدمات لاعبه آيمريك لابورتي، الذي غاب عن مواجهة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية، يوم الأحد الماضي، بينما يفتقد لجهود نجمه الألماني ليروي ساني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال اللقاء ذاته.



