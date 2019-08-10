صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة من بنك ناصر الاجتماعي



و تم الحصول على النفقة من البنك في حاله الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، و يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق و يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.



وكشفت المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق اظهرت نموًا ملحوظًا حيث بلغت ميزانية الصندوق 603 ملايين جنيه مقابل 466 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 137 مليون جنيه بنسبة تطور 29%.



وأوضحت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 59 مليون جنيه شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 362 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 223 ألف حكم قضائي.



وبلغ إجمالي النفقة المنصرفة منذ تأسيس الصندوق حتى 30/6/2019 بلغت 3 مليارات و290مليون؛كما بلغ اجمالي الحسابات الإستثمارية مبلغ 407 ملايين جنيه مقابل مبلغ 370 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 37 مليون جنيه بنسبة تطور 10% .





ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب ان البنك المركزي المصري وافق علي فتح حساب موحد لدي جميع البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد لقبول التبرعات والهبات والوصايا لصالح الصندوق .



واشار فاروق انه تم تقديم مقترح للتعاقد فيما بين الهيئة القومية للبريد وصندوق تأمين الأسرة لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية .



واستعرض فاروق الاجراءات التي قام بها البنك للتيسير علي مستحقي النفقة للحصول علي مستحقاتهم قام البنك بفتح عدة منافذ للصرف منها الصرف من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع أو الصرف عن طريق كروتATM وقد أصدر البنك حوالي 97464 كارت مما يتيح للعملاء الصرف من كافة ماكينات الصارف الآلي كذلك قام البنك بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول وهو مشروع يمكن السيدات المستحقات للنفقة من الحصول على نفقاتهن عبر التليفون المحمول والذى من شانه توفير الكثير من الوقت والعبء لمستحقي النفقة من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات و طرق الصرف ويتم التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول .





عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019.وفي ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.