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فن

ريهام أيمن تهنئ الأمة العربية بعيد الفطر المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:01 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
مصطفى كرم
هنأت الفنانة ريهام أيمن الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

نشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها وهي ترتدي فستانا أصفر كت وهي تمارس رياضة الباليه على درجات السلم أمام منزلها.

علقت على الصورة قائلة "كل عام والأمة العربية بخير عيد سعيد عليكم".

غابت ريهام أيمن فترة عن التمثيل بسبب انشغالها بأسرتها، ولم تعلن اعتزال الفن.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها ريهام أيمن مسلسل "حكايات بنات"، و"حبيب الروح".

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