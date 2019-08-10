السفير السعودي يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

هنأ أسامة بن أحمد النقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، المسلمين والأمة العربية بعيد الفطر الاضحى المبارك.



وكتب " أسامة بن احمد النقلى " من خلال حسابه الشخصى إنستجرام : "#عيد الاضحى #الحج#سفارة_المملكة_العربية_السعودية #القاهرة#مصر#مكة#عرفات#منى #اسامة نقلى"



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.



وهى: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.







