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السفير السعودي يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:31 م
السفير السعودي بالقاهرة
السفير السعودي بالقاهرة
محمد بدران
هنأ أسامة بن أحمد النقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، المسلمين والأمة العربية بعيد الفطر الاضحى المبارك.

وكتب " أسامة بن احمد النقلى " من خلال حسابه الشخصى إنستجرام : "#عيد الاضحى #الحج#سفارة_المملكة_العربية_السعودية #القاهرة#مصر#مكة#عرفات#منى #اسامة نقلى"

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهى: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.



السفير السعودي يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

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