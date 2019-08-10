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خطوة مفاجئة.. الحوثيون يعلنون طرح مبادرة للمصالحة الوطنية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:42 م
ميليشيات الحوثيين
ميليشيات الحوثيين
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن ميليشيات الحوثيين أعلنت أنها ستطرح مبادرة للمصالحة الوطنية، وأعربت عن أملها بأن تؤخذ على محمل الجد.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وقال مسؤول إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا اليوم السبت على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا واللذين انقلب كل منهما على الآخر الأمر الذي يعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد.

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