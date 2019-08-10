ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: سنراجع أي اتفاقيات دولية تستغل موارد السودان

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:31 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن السودان سيراجع الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق مع دول العالم.. مضيفا "متى وجدنا أي استغلال لموارد الدولة أو اتفاقيات غير منصفة للشعب السوداني ستتم مراجعتها".

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن البرهان قوله "إنه تمت هيكلة جهاز المخابرات"، لافتا إلى أن جهاز الأمن تمت هيكلته بنسبة 90 %.

وشدد على أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وقانونها مجاز في البرلمان السابق، فهي تتبع القوات المسلحة وتعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وليست غريبة حتى يتم دمجها.

وأوضح البرهان قائلا "معظم الكيانات لا تدرك العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وفي الأيام المقبلة سيظهر أنها ليست بمعزل عن القوات المسلحة".. مشيرا إلى أنه جرى تفكيك التنظيمات الموازية للوزارات التي أسسها النظام السابق، والعمل مستمر لتفكيك هياكل في المؤسسات الأمنية والحكومية أيضا.

ترشيحاتنا

رعب وفوضى على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية.. شاهد السبب

بعد إلقاء القبض عليه .. أسباب اعتزال فادى خفاجة التمثيل

تعرف على ثلاث طرق لتزويد مياه الردياتير بأمان

احمد السقا ومي عز الدين وريهام عبد الغفور فى عزاء مطلقة احمد السعدني

لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للحجاج في وقفة عرفات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور