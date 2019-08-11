ماليا وعاطفيا ومهنيا.. توقعات الابراج وحظك اليوم الاحد 11 /8 /2019

ماذا يخبئ لك برجك اليوم الاحد 11 من شهر أغسطس 2019 في عالم الأبراج والفلك ؟ إليك توقعات الأبراج وحظك اليوم 11-8-2019 تقدمها ماغى فرح خبيرة الأبراج.









حظك اليوم برج الحمل





مهنيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت عازم عليه.

عاطفيًا: تبدي انفتاحًا جيدًا على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

صحيًا: من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم.





حظك اليوم برج الثور





مهنيًا: تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكتشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم.

عاطفيًا: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار.

صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك يمكن أن تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.





حظك اليوم برج الجوزاء





مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور والمواقف التي صدرت منك، وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.

عاطفيًا: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية.

صحيًا: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.





حظك اليوم برج السرطان





مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.

عاطفيًا: إن تأثيرك الشخصي وقدراتك يساعدانك على تمتين أوضاعك العاطفية، والسير بالعلاقة نحو الأمان والاستقرار .

صحيًا: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك.





حظك اليوم برج الأسد





مهنيًا: تضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.

عاطفيًا: تنهال عليك هذا اليوم الأخبار المفرحة، ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب ورغبتكما.

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط.





حظك اليوم برج العذراء





تقضي يوما رائعا حيث تعيش أجواءً تحبها وتجدد بحياتك وتميل للجرأة.. تكون قادرا على أن تعتمد على الحظ.. وقت مناسب كي تخطط للسفر القريب أو تتسوّق وتقوم بواجبات اجتماعية وتشعر أنّك تحت الأضواء.. زاوية المشتري والشمس مستمرّة وتعطيك نشاطا وتحررّا وتجديدا.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة: هذا اليوم يعطيك الفلك فرصا جيّدة تحتاج منك أن تكون جديا.. بناحية ثانية هو أفضل وقت للصلح وتحقيق الانسجام.. أفضل شريك خلال يومك الأسد والسرطان والحمل والدلو والثور والقوس والميزان والجوزاء.





توقعات برج الميزان الاحد 11 اغسطس 2019





يحمل اليوم بعض التراجع بالحظوظ، فلا تضغط على الأحداث واترك لنفسك مساحة كافية وآمنة بعيدًا عن الاحتكاك المباشر بمصادر التوتر، فاليوم يعاكسك بمستجداته ويجعلك متحسبًا أوقلقًا من قضايا عائلية ربما.





‏يبدو أنّ لديك خلال اليوم مسؤوليات ونفقات إضافية، وقد تكون مشغولا بأمور متعددة وواجبات لكنك ضمنيا متفائل ومليء بالحماسة.. تنجز ما عليك ببراعة وتقدم اهتمامك تجاه محيطك العائلي.. وقت مناسب كي تتواصل مع ناس بعيدين.. فقط انتبه خلال تربيع القمر لنبتون صباحا هي مؤقتة التأثير.. مزاجك يكون 65%.

العاطفة: تتمتع بطبع صريح وأكثر جرأة وتميل للنقاش والجدال ولكن بطريقة بناءة تخدم العلاقة فتجد قبولا من الآخر.. أفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والأسد والعقرب والحوت والجدي والجوزاء والثور.





توقعات برج العقرب الاحد 11 اغسطس 2019





علاقاتك وشؤونك العائلية مصدر لإنشغالك اليوم، فأنت تُسعد لبعض الحلول والتسويات، فالأخبار جيدة والأمور إلى تحسّن ، مما يُنسيك بعض المتاعب السابقة، فتنشغل بلقاءات وحوارات واليوم للحركة والنشاط.





لا شك أن لديك يوما مميزا تعيشه بسعادة وتكون مرتاحا.. بإمكانك أن تبدأ خططك الشخصيّة ويعطيك الفلك انفتاحا بعلاقاتك.. قد تتلقى عدّة اتصالات وتتكلم كثيرا وتقوم بتنقلات قريبة وسفرات قصيرة حيث تبدو نشيطا ومبتهجا تعيش تجديدا من خلال الخروج من المنزل.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة: تبدو واثقا بنفسك وبإمكانك تجاوز أي أمر أو خلاف ويتعزز عندك حس اللطافة والرقة والمرونة.. أفضل شريك خلال يومك الحمل والقوس والعذراء والدلو والجوزاء والسرطان والدلو والميزان.





توقعات برج القوس الاحد 11 اغسطس 2019





تهتم اليوم بإعادة ترتيب وضعك المالي نتيجة لمستجدات تزيد من نسبة إنفاقك، فاليوم تواجه مصاريف طارئة تحتاج للسيولة، فحاول تنظيمها.





تواجد القمر في برج الجدي حتما يقدم لك مكاسبا مادية وتحديدا بالسيولة بسبب اجتماعه مع المشتري وهو مناسب لأخذ استراحة والاهتمام بنواحي ترفيهية.. يوم لصالحك بناحية الأمور المادية وبناحية ثانية تبدو شخصا استفزازيا لغيرك.. مزاجك يكون 70%.

العاطفة: عندك ثقة بنفسك وتمارس جاذبية ولديك بهذا اليوم وضعا روتينيا ومستقرا والفترة بالأساس مهمة تدوم لنهاية الأسبوع تقريبا بإمكانك استغلالها.. أفضل شريك خلال يومك السرطان والعقرب والحوت والأسد والثور والجدي والميزان والعذراء.





توقعات برج الجدي الاحد 11 اغسطس 2019





مُفرط الإيجابية اليوم، وتميل إلى إيجاد المخارج المناسبة لمشاكلك وتسويتها، فأنت حيوي ونشيط وضاحك، والأخبار تساعدك لترتب علاقاتك العاطفية والمالية، وربما تحضر لخطوات مستقبلية.





ّتواجد القمر لديك هو أمر إيجابي لك ولكل الأبراج كونه يثلث الكواكب المتواجدة في برج الأسد.. عليك استغلال هذا اليوم الذي يعطيك كل شيء فيه خير لك وتتمتع بالنشاط والحيوية والصحة.. تبدو متفائلا جدا وأكثر جمالا وجاذبية وإيجابية.. مزاجك يكون 90%.

العاطفة: يوم يحمل الحظوظ الحلول وتكون راضيا أكثر عن حياتك العاطفية فتجد الاهتمام المرجوّ من الطرف الآخر.. أفضل شريك خلال يومك الحمل والميزان والأسد والعقرب والجوزاء والدلو والعذراء والقوس.





توقعات برج الدلو الاحد 11 اغسطس 2019





قلق اليوم وربما تُعيد تقييم علاقاتك وأوضاعك من جديد، وقد تعود لذكريات ماضية أو تسمع بأخبار تشعرك بالحنين أو الأسف، فاليوم تعيش تقلبات مزاجية وحساسية أو عدم إستقرار، لذا أجل قراراتك لوقت أنسب.





مع أن الجو الفلكي قليل المعاكسات لكنك تبدو بهذا اليوم كسولا وأقل نشاطا وربما غير مرتاح داخليا إما بنواحي نفسيّة أو صحيّة.. تتعاطف مع الجميع وتتذكر الأمس البعيد وتجد سعادة بتقديم المساعدة لغيرك.. زاوية المشتري والزهرة تقدّم لك الحلول وتجعلك بحالة أفضل.. مزاجك يكون 65%.

العاطفة: هذا اليوم قد يحمل نوعا ما بعض التوتر لذا عليك بتأجيل الشيء المهمّ ولو كان الطرف الآخر يبدو متجاوبا لكن الخلاف قائم.. أفضل شريك خلال يومك السرطان والجدي والعذراء والميزان والعقرب والحوت والحمل والثور والقوس.





توقعات برج الحوت الاحد 11 اغسطس 2019





تحركاتك جيدة اليوم، فقد تجدد أوقاتك بنشاط إجتماعي ولقاءات متنوعة، فالصداقات اليوم تأخذ منحى أعمق وربما تتعرف على وسط جديد عبر سفر أو عمل، أو تعاود اللقاء بمن غاب عنك.





يبدو أن الحظ يحالفك هذا اليوم حيث تعيش التجديد وتكسر الروتين وتتحرر من التقييد.. المشتري يثلث الكواكب المتواجدة في برج الأسد الحليف ليعطيك الفرص المتعددة وتهتم بالصداقة والأصدقاء وقد تحدث مفاجآت سارة وتتلقى دعما من جهة مهمة.. تحصل على فوائد ومكاسب مادية.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة: الحالة الفلكية تعطيك طاقة إيجابية وتكون جاذبيتك عالية وتهتم لعلاقة صداقة تجعلك متحررا أكثر.. أفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والعقرب والقوس والدلو والجدي والأسد.