اخبار الرياضة.. نجم بيراميدز يدخل التاريخ.. برشلونة يسحق نابولي.. تصريحات صارمة من رئيس لجنة الحكام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية وجاءت كالتالي :





قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، "إن نجليه تواصلا مع عدد من المدربين الأجانب، خلال جولتهم الخارجية، كان آخرهم فيريرا، مشيرًا إلى أن الاخير لا يوجد لديه مانع في العودة ولكن في شهر 10 المقبل".

- تعرف على سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع رامون دياز كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن سبب تعطل توقيع العقود مع الأرجنتيني رامون دياز المرشح لتولي المسئولية الفنية في الموسم المقبل.



- لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد نشر محمد فاروق لاعب منتخب مصر والاهلى السابق، صورًا جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يستمتع بإجازة الصيف.



- تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر التي أقيمت بملعب نادي الزمالك حلمي زامورا.



- كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20 كاس العالم لليد للناشئين 2019.. اكتسح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد نظيره منتخب كندا بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.



- عمر الجيار افضل لاعب في مباراة مصر وكندا بـ كأس العالم لناشئي اليد حصد اللاعب عمر لطفي الجيار جائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مصر لناشئي كرة اليد امام نظيره منتخب كندا والتي اقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.



- كلاكيت 19 أغسطس.. محمد صلاح يعلن عن مفاجأة لعشاقه ومحبيه نشر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



- ملخص رباعية بيراميدز في مرمى إيتوال الكونغولي .. فيديو اكتسح فريق بيراميدز نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 4-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

