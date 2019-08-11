اخبار الفن والفنانين.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه.. النجوم يحتفلون بعيد الأضحى.. أناقة هيفاء وهبي بالسويد

نشر "صدى البلد" خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الفنية والشخصية عن نجوم الفن، من أبرزها :

نشر الفنان فادي خفاجة صورة برفقة والده أثناء صلاة العيد، في أول ظهور له بعد أنباء القبض عليه؛ بسبب انزعاج جيرانه من صوت خروف العيد.





وعلق الفنان فادي خفاجة على الصورة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ربنا يديمها نعمة علينا وجودك يا حبيبي يا ابويا".

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احتفلت الفنانة ريم البارودي بعيد الأضحى بطريقة مختلفة ونشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لخروف يرتدي ملابس وإكسسوارات عالمية وعلقت على الصورة "عيد سعيد".

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شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مختلفة بفستان مفتوح الظهر قبل بدء حفلها في السويد.





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نشر الفنان محمد عادل إمام صورًا من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكان بصحبته فى المشهد أحمد العوضى.





وعلق الفنان محمد عادل إمام "بقالي ٣ أيام بصور في مشهد أكشن.. برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره.. كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز".

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة برفقة طليقته بعد وفاتها نتيجة الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.





وعلق الفنان أحمد السعدني على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصيه لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي.. فذكر إن الذكري تنفع (المؤمنين)او الكافرين او المستهبلين او تنفع اي حد ححس اني عملت حاجه".

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