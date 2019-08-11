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محافظات

محافظ قنا يهنئ المرضى والأيتام بعيد الأضحى المبارك.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:46 ص
محافظ قنا يهنئ المرضى
محافظ قنا يهنئ المرضى والأيتام بعيد الأضحى المبارك
يوسف رجب
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إلي مستشفيات قنا الجامعية ومستشفي قنا العام والعسكري لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمرضي وللاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وتوزيع العديد من الهدايا العينية والنقدية لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما هنأ الهجان، الأطباء والعاملين بالمستشفيات، رافقه العميد هاني رشدي قائد قطاع قنا العسكري والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام و العميد وليد البيلي- السكرتير المساعد و حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما توجه محافظ قنا، إلي مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد وقدم لهم العديد من الهدايا مشيرا إلي أن محافظة قنا تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم للأيتام من اجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال الأيتام في الاحتفال بالعيد.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد كورنيش النيل بمدينة قنا لمشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى موجها مسئولي الكورنيش بضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي لإدخال البهجة في نفوس المواطنين.

وأكد الهجان، على رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف المراكز والمدن لاستقبال أي شكاوي أو بلاغات من المواطنين وكذلك رفع حالة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة خلال فترة العيد.
محافظ قنا يهنئ المرضى والأيتام بعيد الأضحى المبارك.. فيديو
محافظ قنا يهنئ المرضى والأيتام بعيد الأضحى المبارك.. فيديو
محافظ قنا يهنئ المرضى والأيتام بعيد الأضحى المبارك.. فيديو

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