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الصحة السعودية: 16 مركزا صحيا في الجمرات جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:58 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
إيمان طلعت
أكملت وزارة الصحة السعودية استعداداتها وجاهزيتها في 16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات، لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، حيث جرى دعمها بالكوادر المؤهلة وتجهيزها بالأجهزة الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت "الصحة السعودية" أن تلك المراكز تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

وأكدت أن المراكز جُهّزت بكل الإمكانات للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، من خلال تقديم الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، ونقل الحالات الحرجة لأقرب المستشفيات عبر سيارات إسعاف مجهّزة تم دعم المراكز بها.

وقالت الوزارة إن العاملين بمراكز الطوارئ في جسر الجمرات خضعوا لدورات متخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، وسرعة إسعافها وعلاجها، ومنها دورات متخصصة في معرفة أعراض حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري وطرق علاجها.

وبيّنت وزارة الصحة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بينها والقطاعات الصحية والإسعافية الأخرى، للتعامل مع أي حالات طارئة في جسر الجمرات - لا سمح الله -، بهدف تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن.

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