اخبار الرياضة .. فيريرا لن يدرب الزمالك.. ساسي يغيب عن مباراة ديكاداها.. موعد عودة جنش للملاعب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية وجاءت كالتالي :
ساسي يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها في أفريقيا
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، عن مباراة ديكاداها المقبلة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.
صدى البلد يكشف: فيريرا لن يعود مجددا للزمالك
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، رغم التصريحات التي خرجت من مسئولي النادي خلال الساعات الماضية بشأن التفاوض معه.
جنش يكشف موعد عودته للملاعب مرة أخري
أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.
بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول
تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم الريدز محمد صلاح.
عرض خليجي وراء توقف مفاوضات الإسماعيلي مع نجم الأهلي
ما زالت أزمة مركز الظهير الأيسر في النادي الإسماعيلي صداعا كبيرا في رأس الجهاز الفني بقيادة محمود جابر، حيث لا يوجد لاعب واحد في الفريق يجيد اللعب في هذا المركز بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز وعدم إجادة الشاب أحمد أيمن في هذا المركز.
ساسي يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها في أفريقيا
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، عن مباراة ديكاداها المقبلة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.
صدى البلد يكشف: فيريرا لن يعود مجددا للزمالك
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، رغم التصريحات التي خرجت من مسئولي النادي خلال الساعات الماضية بشأن التفاوض معه.
جنش يكشف موعد عودته للملاعب مرة أخري
أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.
بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول
تعرض أحد صغار مشجعي ليفربول، لكسر في الأنف، عندما كان يركض للحاق بسيارة نجم الريدز محمد صلاح.
عرض خليجي وراء توقف مفاوضات الإسماعيلي مع نجم الأهلي
ما زالت أزمة مركز الظهير الأيسر في النادي الإسماعيلي صداعا كبيرا في رأس الجهاز الفني بقيادة محمود جابر، حيث لا يوجد لاعب واحد في الفريق يجيد اللعب في هذا المركز بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز وعدم إجادة الشاب أحمد أيمن في هذا المركز.