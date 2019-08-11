100 كابينة للفتوى تجيب عن أسئلة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

توزع مراكز التوعية الإسلامية الميدانية "الكبائن"، آلافا من المطبوعات الدينية والكتيبات العلمية على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقيت، إيمانًا منها في إيصال العلم الشرعي لدى ضيوف الرحمن الذين هم بأمس الحاجة للتوعية والإرشاد خلال أدائهم النسك وفق المنهج الصحيح.



وتبلغ مراكز التوعية الإسلامية الميدانية "الكبائن" التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، أكثر من 100 كابينة في المشاعر المقدسة تتوزع داخلها لتغطي احتياج الحجاج خلال أيام الحج، ويشارك في إجابة أسئلة الحجاج نخبة من دعاة وعلماء ومفتين تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلف مع توفر مترجمين بلغات عالمية، إضافة إلى ذلك الهاتف المجاني 8002451000 الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة ويستهدف أكثر من مليوني حاج وحاجة.



وأشاد عدد من حجاج بيت الله بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تكثيف كبائن التوعية في مختلف الأماكن التي يتواجد بها الحجاج لتستوعب أكبر شريحة من الحجاج لتوعيتهم ليؤدوا النسك بكل يسر وسهولة، مؤكدين أنها لامست حاجتهم ويسرت التواصل مع العلماء والدعاة فيما يحتاجون إليه من توجيهات وإرشادات.

